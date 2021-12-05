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США обеспокоены перспективой КНР выйти вперед в космическом развитии к 2030 году

США обеспокоены перспективой КНР выйти вперед в космическом развитии к 2030 году
Фото: Hou Yu/China News Service via Getty Images

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - КНР продвигается в освоении космических технологий гораздо энергичнее США, заявил на Форуме по национальной обороне имени Рональда Рейгана замглавы по космическим операциям в Космических силах США генерал Дэвид Томпсон.

"Правда состоит в том, что фактически в среднем они (Китай - ИФ) создают, размещают и модернизируют свой космический потенциал в два раза масштабнее нас, что значит - очень скоро, если мы не начнем ускорять наше развитие и возможности по доставке объектов в космос, они нас обойдут. 2030 год - это не чрезмерная оценка ситуации", - приводит его слова телеканал CNN.

Присутствовавший на форуме конгрессмен-демократ Джим Купер, который председательствует в подкомитете по стратегическим силам в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей, согласился с тем, что США и КНР теперь ведут космическую гонку.

Он добавил, что Космические силы США пока не развиваются достаточно быстро, чтобы быть вровень с частной космической индустрией.

Ранее зампредседателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен рассказал телеканалу CBS, что в августе Китай запустил в атмосферу ракету большой дальности, которая облетела весь мир, а "затем сбросила гиперзвуковой планирующий блок, который поразил цель на территории самого Китая". Предполагается, что этим летом Китай дважды успешно испытывал гиперзвуковое оружие.

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