Разведка США заявила, что Китай намерен создать военную базу на западе Африки

Фото: AP/TASS

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Засекреченные данные разведки США заставляют предположить, что КНР планирует создать базу в Экваториальной Гвинее на Атлантическом побережье Африки, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей американских властей.

Таким образом Китай бы мог получить первую постоянную точку дислокации для военных в Атлантическом океане, поясняет газета.

Представители властей США не стали раскрывать детали разведданных, однако эти сведения, по данным газеты, вызвали большую тревогу в Белом доме и в Пентагоне. Так, в октябре заместитель советника по нацбезопасности США Джон Файнер совершил визит в Экваториальную Гвинею с целью убедить президента страны Теодоро Обианга Нгему Мбасого отказаться от китайских предложений.

"В рамках нашей дипломатии в сфере морских вопросов мы дали понять Экваториальной Гвинее, что определенные потенциальные шаги, включающие китайскую активность, вызовут беспокойство с точки зрения национальной безопасности", - цитирует газета слова неназванного представителя американской администрации.

Один из источников в Белом доме отмечал, что в Экваториальной Гвинее Китай, вероятно, интересует морской порт и крупнейший город страны Бата: здесь в Гвинейском заливе уже имеется построенный Китаем глубоководный коммерческий порт. По данным The Wall Street Journal, разведка США стала отмечать интерес Китая к военному использованию Экваториальной Гвинеи еще в 2019 году. Ранее представители сферы обороны США также уже упоминали о подобных возможных планах Пекина.

The Wall Street Journal напоминает, что Китай развернул первую зарубежную базу в 2017 году - в Джибути, причем вблизи от крупнейшей базы США в Африке - Camp Lemonnier, где размещены 4,5 тыс. военнослужащих.Вместе с тем, отмечает газета, за последние 20 лет китайские государственные компании построили 100 торговых портов в Африке. При этом весной 2021 года разведка США установила, что КНР возводил тайную военную базу в управляемом Китаем торговом порту в ОАЭ. Вашингтон в итоге убедил власти ОАЭ остановить это строительство, хотя бы временно. Кроме того, ранее стало известно, что США американские власти советовали местным властям в Мавритании не допускать каких-либо попыток Пекина использовать построенный здесь Китаем порт в военных целях.

Газета добавляет, что в докладе для Конгресса, подготовленном Пентагоном в этом году, Минобороны США предполагало, что Китай рассматривает перспективу создания своих военных баз в Кении, Танзании, Анголе, на Сейшельских островах.