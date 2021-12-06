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Глава МИД Индии сообщил об укреплении сотрудничества Москвы и Нью-Дели

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Россия и Индия активно сотрудничают в области оборонных технологий и в борьбе с пандемией COVID-19, это является частью стратегического партнерства, сообщил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Известия".

"Российско-индийское сотрудничество в области обороны уже давно является неотъемлемой частью нашего стратегического партнерства. И оно неуклонно трансформируется в расширение совместного производства и исследований в соответствии с индийской политикой опоры на собственные силы. Мы адаптируемся к этим изменениям как на национальном уровне, так и в глобальной ситуации", - заявил Джайшанкар накануне запланированного на 6 декабря саммита президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в Нью-Дели.

По словам главы МИД Индии, "ряд двусторонних соглашений и меморандумов о взаимопонимании по важным областям, включая энергетику, торговлю и инвестиции, оборону, культурное сотрудничество и связи между людьми, должны быть завершены к двустороннему саммиту 6 декабря 2021 года".

Джайшанкар также напомнил, что страны "сотрудничают в борьбе с COVID-19 с момента начала пандемии".

"Наше сотрудничество включает гуманитарную помощь, испытания и производство вакцин. "Спутник-V" был первой зарубежной вакциной, получившей одобрение для использования в Индии. И хотя его использование не было широким, очень важным стало заложенное в этом послание о международном сотрудничестве", - подчеркнул глава индийского дипломатического ведомства в беседе с изданием.

 Россия Индия Субраманьям Джайшанкар

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