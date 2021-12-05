Главы МИД и Минобороны РФ и Индии обсудят вопросы стратегической стабильности

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - В Нью-Дели 6 декабря пройдут переговоры глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и Индии в формате "два плюс два", сообщает в воскресенье МИД РФ.

В сообщении на сайте министерства говорится, что главы МИД и Минобороны двух стран, в частности, обсудят ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Центральной Азии, урегулирование в Афганистане и Сирии, а также взаимодействие на площадке Шанхайской организации сотрудничества и в формате Россия-Индия-Китай.

Подчеркивается, что отдельное внимание будет уделено вопросам стратегической стабильности.

Как отметили на Смоленской площади, Россия и Индия "имеют схожее видение модели формирующегося более справедливого и равноправного полицентричного мироустройства".