США осудили нападение на мирных жителей в Мали

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - США осуждают теракт в Мали, в результате которого погибло более 30 человек, сообщил официальный представитель госдепа Нед Прайс.

"Соединенные Штаты решительно осуждают нападение на мирных жителей в субботу близ Бандиагары (Мали), в результате которого 31 человек погиб и 17 получили ранения", - говорится в заявлении Прайса, распространенном госдепом.

Он от лица правительства США выразил соболезнования народу Мали и заявил, что США будут продолжать сотрудничать с Мали "в стремлении к безопасному, процветающему и демократическому будущему".