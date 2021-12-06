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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

США осудили нападение на мирных жителей в Мали

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - США осуждают теракт в Мали, в результате которого погибло более 30 человек, сообщил официальный представитель госдепа Нед Прайс.

"Соединенные Штаты решительно осуждают нападение на мирных жителей в субботу близ Бандиагары (Мали), в результате которого 31 человек погиб и 17 получили ранения", - говорится в заявлении Прайса, распространенном госдепом.

Он от лица правительства США выразил соболезнования народу Мали и заявил, что США будут продолжать сотрудничать с Мали "в стремлении к безопасному, процветающему и демократическому будущему".

Мали США Нед Прайс

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