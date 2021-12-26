Теракт в Конго унес жизни шести человек

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Теракт в городе Бени в Конго унес жизни шести человек, которые отмечали Рождество в баре. Об этом сообщает Associated Press.

Издание пишет, что среди погибших оказались двое детей, еще как минимум 13 человек получили ранения.

Теракт совершил террорист-смертник, которого охрана остановила у входа в заведение. После взрыва также раздалась стрельба.

В начале года в Бени также произошли подрыв террориста-смертника и взрыв в католической церкви, однако в тот раз никто не погиб. Ответственность за теракты взяла на себя группировка "Исламское государство" (террористическая организация, запрещенная в России).