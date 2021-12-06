Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Талибы пообещали сурово наказывать за насилие в отношении экс-чиновников Афганистана

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Захватившее в августе Афганистан радикальное движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) объявило, что сурово накажет всех, в том числе и своих боевиков, за насилие в отношении бывших правительственных военных и чиновников.

"Моджахеды полностью привержены обеспечению выполнения указа об амнистии, и сотрудники бывшей администрации не подвергаются преследованиям из-за их предыдущей оппозиции (по отношению к "Талибану" - ИФ)", - заявил в понедельник пресс-секретарь министерства иностранных дел талибов Абдул Кахар Балх.

"Если какой-либо член Исламского Эмирата (так называют свое правительство талибы - ИФ) не подчиняется указу об амнистии, он будет наказан по закону", - написал Балхи в твиттере.

По его словам, "каждый инцидент будет тщательно расследован, но необоснованные слухи не следует принимать за чистую монету".

Ранее 30 ноября международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) обнародовала информацию о более чем сотне убийств бывших правительственных военных и служащих в провинциях Газни, Гильменд, Кандагар и Кундуз за 2,5 месяца правления талибов - с 15 августа по 31 октября.

Хроника 18 июля – 06 декабря 2021 годаАфганистан во власти талибов
Талибан Афганистан

Новости
Пандемия коронавируса

Ученые насчитали свыше 265,8 млн заразившихся COVID-19 в мире

Что случилось этой ночью: понедельник, 6 декабря

Семь часов на сон - "Мосбиржа" отныне торгует акциями 17 часов в сутки. Обзор

Семь часов на сон - "Мосбиржа" отныне торгует акциями 17 часов в сутки. Обзор

FT сообщила, что США убедили Европу в подготовке РФ к вторжению на Украину

CNN сообщил о дипломатическом бойкоте Штатами Олимпиады в Пекине

CNN сообщил о дипломатическом бойкоте Штатами Олимпиады в Пекине

Эсминец США "Эрли Бёрк" зашел в румынский порт Констанца

Блинкен заявил об укреплении оборонительного потенциала НАТО в случае агрессии РФ

Блинкен заявил об укреплении оборонительного потенциала НАТО в случае агрессии РФ

Пушков заявил, что НАТО не станет воевать за Украину

Умершие знаменитости

Умер бывший сенатор США и кандидат в президенты Боб Доул

Умер бывший сенатор США и кандидат в президенты Боб Доул

Разведка США заявила, что Китай намерен создать военную базу на западе Африки

Разведка США заявила, что Китай намерен создать военную базу на западе Африки
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });