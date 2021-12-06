Талибы пообещали сурово наказывать за насилие в отношении экс-чиновников Афганистана

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Захватившее в августе Афганистан радикальное движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) объявило, что сурово накажет всех, в том числе и своих боевиков, за насилие в отношении бывших правительственных военных и чиновников.

"Моджахеды полностью привержены обеспечению выполнения указа об амнистии, и сотрудники бывшей администрации не подвергаются преследованиям из-за их предыдущей оппозиции (по отношению к "Талибану" - ИФ)", - заявил в понедельник пресс-секретарь министерства иностранных дел талибов Абдул Кахар Балх.

"Если какой-либо член Исламского Эмирата (так называют свое правительство талибы - ИФ) не подчиняется указу об амнистии, он будет наказан по закону", - написал Балхи в твиттере.

По его словам, "каждый инцидент будет тщательно расследован, но необоснованные слухи не следует принимать за чистую монету".

Ранее 30 ноября международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) обнародовала информацию о более чем сотне убийств бывших правительственных военных и служащих в провинциях Газни, Гильменд, Кандагар и Кундуз за 2,5 месяца правления талибов - с 15 августа по 31 октября.