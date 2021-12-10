ООН призывает "Талибан" к защите прав всех афганцев

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) призвала движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) продемонстрировать свою поддержку прав каждого афганца.

"Отмечая Международный день прав человека, Миссия ООН по содействию Афганистану подчеркивает значение Всеобщей декларации прав человека и ее реальное значение для Афганистана, призывая "Талибан" продемонстрировать свою поддержку прав каждого афганца", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

"Принципы равенства и недискриминации имеют первостепенное значение для осуществления прав человека всеми. Мы призываем "Талибан" претворить этот принцип в повседневную жизнь Афганистана", - сказала спецпредставитель Генерального секретаря по Афганистану Дебора Лайонс, чьи слова приводятся на сайте.

"Обязательства, взятые на себя талибами по защите прав всех афганцев, еще не выполнены. В частности, женщины и девочки стали свидетелями ущемления своих прав с 15 августа 2021 года в отношении доступа к образованию, работе, свободному перемещению и другим аспектам жизни", - отметили в ООН.

В ООН также выразили глубокую обеспокоенность сообщениями об убийствах, применении насилия и похищении бывших сотрудников афганских служб безопасности, правительства и гражданского общества, включая протестующих, работников средств массовой информации, правозащитников и представителей меньшинств.

МООНСА настоятельно призывает "Талибан" расследовать и обнародовать свои выводы по этим вопросам, а также продемонстрировать приверженность защите прав всех афганцев, приняв все возможные меры для предотвращения совершения таких преступлений.