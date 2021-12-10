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ООН призывает "Талибан" к защите прав всех афганцев

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) призвала движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) продемонстрировать свою поддержку прав каждого афганца.

"Отмечая Международный день прав человека, Миссия ООН по содействию Афганистану подчеркивает значение Всеобщей декларации прав человека и ее реальное значение для Афганистана, призывая "Талибан" продемонстрировать свою поддержку прав каждого афганца", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

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"Принципы равенства и недискриминации имеют первостепенное значение для осуществления прав человека всеми. Мы призываем "Талибан" претворить этот принцип в повседневную жизнь Афганистана", - сказала спецпредставитель Генерального секретаря по Афганистану Дебора Лайонс, чьи слова приводятся на сайте.

"Обязательства, взятые на себя талибами по защите прав всех афганцев, еще не выполнены. В частности, женщины и девочки стали свидетелями ущемления своих прав с 15 августа 2021 года в отношении доступа к образованию, работе, свободному перемещению и другим аспектам жизни", - отметили в ООН.

В ООН также выразили глубокую обеспокоенность сообщениями об убийствах, применении насилия и похищении бывших сотрудников афганских служб безопасности, правительства и гражданского общества, включая протестующих, работников средств массовой информации, правозащитников и представителей меньшинств.

МООНСА настоятельно призывает "Талибан" расследовать и обнародовать свои выводы по этим вопросам, а также продемонстрировать приверженность защите прав всех афганцев, приняв все возможные меры для предотвращения совершения таких преступлений.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля – 10 декабря 2021 годаАфганистан во власти талибов
ООН Талибан Афганистан

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