Будущий канцлер ФРГ Олаф Шольц представил новых министров

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Будущий канцлер ФРГ Олаф Шольц в понедельник представил новых министров от Социал-демократической партии.

Пост главы минздрава Германии займет эксперт Карл Лаутербах, который в последние месяцы давал много комментариев на тему пандемии коронавируса, за счет чего получил медийную известность. Лаутербах выступает за введение обязательной вакцинации.

В кабинете будут новые лица, в частности, региональный политик из Гессена Нэнси Фаезер станет главой МВД, Клара Гейвиц возглавит министерство строительства, Вольфганг Шмидт возглавит ведомство федерального канцлера.

Кристине Ламбрехт, которая в нынешнем кабинете руководит министерством юстиции, в новом правительстве станет главой министерства обороны.

Министр окружающей среды Свенья Шульце станет министром развития, Хубертус Хайль продолжит руководить министерством труда.

Утверждение канцлера, как ожидается, состоится в ближайшую среду.

Ранее своих министров представили и две другие партии, входящие в новую правящую коалицию в Германии - "Зеленые" и Свободная демократическая партия.

Так, представитель "Зеленых" Джем Оздемир возглавит министерство сельского хозяйства, его коллега по партии Анне Шпигель станет министром по делам семьи. Штеффи Лемке будет главой министерства окружающей среды, а лидеры "Зеленых" - Анналена Бербок и Роберт Хабек возглавят МИД и министерство экономики и климата соответственно. Кроме этого, Хабек займет пост вице-канцлера.

Лидер "свободных демократов" Кристиан Линднет будет министром финансов, его коллега Марко Бушманн - главой минюста. Беттина Штарк-Ватцингер станет министром образования, Фолькер Виссинг - министром транспорта и цифровизации.