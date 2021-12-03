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В Германии прошли торжественные проводы Ангелы Меркель с поста канцлера

В Германии прошли торжественные проводы Ангелы Меркель с поста канцлера
Ангела Меркель во время торжественного военного парада в честь ее ухода с поста канцлера 2 декабря 2021 года
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - В Берлине в четверг прошли торжественные проводы с поста канцлера Ангелы Меркель. Мероприятие прошло по традиции во дворе здания Министерства обороны в Берлине, сообщает Deutsche Welle.

Из-за COVID-ограничений на мероприятии присутствовали около 200 человек. В ходе церемонии "Вечерняя заря" (Großer Zapfenstreich) канцлер произнесла короткую речь, после чего оркестр бундесвера сыграл несколько композиций, которые выбрала сама Меркель: гимн XVIII века "Großer Gott, wir loben Dich" ("Великий Боже, мы славим тебя"), композицию "Für mich soll's rote Rosen" ("Для меня прольется дождь из красных роз") актрисы и певицы Хильдегард Кнеф и песню "Du hast den Farbfilm vergessen" ("Ты забыл цветную пленку") панк-рокерши из ГДР Нины Хаген.

Официально Меркель покинет должность канцлера 8 декабря. В этот же день в Бундестаге должно пройти голосование, в ходе которого, будет избран новый канцлер ФРГ. Как ожидается Ангелу Меркель на посту канцлера ФРГ сменит министр финансов Олаф Шольц.

Германия Ангела Меркель Берлин

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