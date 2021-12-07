США готовы испытать новый радар, способный отслеживать гиперзвуковое оружие

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - На Аляске завершено строительство и начинаются испытания нового радара дальнего действия, который способен отслеживать как межконтинентальные баллистические ракеты, так и гиперзвуковое оружие, сообщил Пентагон.

"Строительство радара дальнего обнаружения завершено, и теперь мы можем приступить к этапу испытаний (...). Он позволит Северному командованию лучше защищать Соединенные Штаты от угроз баллистических и гиперзвуковых ракет", - заявил директор Агентства по противоракетной обороне Минобороны США вице-адмирал Джон Хилл.

В заявлении Пентагона отмечается, что после полного вода в эксплуатацию радар "обеспечит беспрецедентную возможность одновременного поиска и отслеживания нескольких небольших объектов, включая все классы баллистических ракет, на очень больших дальностях".