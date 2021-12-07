Китайская ракета "Церера-1" вывела пять спутников на орбиту Земли

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Церера-1" частной китайской аэрокосмической компании Galactic Energy успешно вывела пять спутников для научных и разведывательных целей на солнечно-синхронную орбиту Земли, сообщила во вторник Китайская глобальная телевизионная сеть (CGTN).

Ракета стартовала с космодрома Цзюцюань в 7:12 по московскому времени.

В частности, на орбиту высотой около 500 километров были выведен аппарат "Тяньцзиньский университет-1", разработанный компанией Changguang Satellite Technology для проведения метеорологических исследований в инфракрасном спектре. По замыслу разработчиков, он войдет в спутниковую сеть "Юньяо", создание которой, по прогнозам специалистов, будет завершено к 2023 году. Обладая высокой скоростью и точностью передачи сигнала, спутники этой сети смогут передавать странам-партнерам экономической инициативы Китая "Один пояс и один путь" данные о надвигающихся землетрясениях и метеорологический прогноз за 20 минут до начала природных катаклизмов.

Также на орбиту был выведены два аппарата, разработанные китайской компанией-производителем малых спутников Spacety: научный экспериментальный спутник "Лицзэ-1", представляющий собой спутниковую платформу для проведения на ней тестов с целью проверки возможности развертывания в будущем новых спутниковых сетей аппаратов некрупного размера, и "Баоюнь" массой 20 килограммов, оснащенный инструментарием для дистанционного зондирования, а также полезной нагрузкой для тестов программного обеспечения и исследования атмосферы и ионосферы с помощью Спутниковой системы навигации (GNSS) для сбора метеорологических данных.

Помимо них ракета доставила на орбиту спутники дистанционного зондирования "Золотая Баугиния-5" и "Золотая Баугиния-1-03", разработанные компанией Zhongke Xingrui.

Четырехступенчатая ракета сверхлегкого класса "Церера-1" способна выводить до 350 кг на низкую околоземную орбиту и до 230 кг на солнечно-синхронную орбиту высотой до 700 км.

Первый пуск ракеты состоялся 7 ноября 2020 года с космодрома Цзюцюань. Тогда "Церера-1" смогла вывести на солнечно-синхронную орбиту спутник связи "Тяньци-11", предназначенный для обеспечения Интернет-коммуникации.

Текущий запуск стал вторым для ракеты этого типа и для компании в целом.