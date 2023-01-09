Китайская ракета "Церера-1" вывела на орбиту пять спутников

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Церера-1" частной китайской аэрокосмической компании Galactic Energy успешно вывела на околоземную орбиту пять спутников для различных целей, сообщила компания в понедельник.

Ракета была запущена с космодрома Цзюцюань в 13:04 по пекинскому времени (в 08:04 по Москве).

На орбиту отправились спутник дистанционного зондирования SciTech-1, два аппарата орбитальной группировки метеорологических спутников "Тяньму-1", спутник средней школы в Наньтуне для популяризации аэронавтики среди учащихся, а также "Тяньци-13" для передачи данных по всему миру, в том числе в труднодоступных районах.

Этот запуск стал пятым успешным запуском подряд для компании, что является рекордом для частных аэрокосмических предприятий Китая. Всего, по данным компании, в текущем году планируется осуществить 8-10 запусков ракеты этой серии.

Четырехступенчатая ракета сверхлегкого класса "Церера-1" способна выводить до 350 кг на низкую околоземную орбиту и до 230 кг на солнечно-синхронную орбиту высотой до 700 км.

Первый пуск ракеты состоялся 7 ноября 2020 года с космодрома Цзюцюань. Тогда "Церера-1" вывела на солнечно-синхронную орбиту спутник связи "Тяньци-11", предназначенный для обеспечения интернет-коммуникации.