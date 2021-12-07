WSJ сообщила, что американцев ждет самый сильный рост зарплат с 2008 года

Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Американские фирмы в 2022 году планируют повысить зарплаты максимальными темпами со времен Великой рецессии на фоне нехватки квалицированных кадров и рекордной за три десятилетия инфляции, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на исследование Conference Board, которое будет обнародовано в среду.

В среднем компании рассчитывают повысить оплату труда своих работников на 3,9%, показывает исследование, причем повышение затронет как минимальные и максимальные, так и медианные зарплаты.

Это может оказать дополнительное повышательное давление на потребительские цены, поскольку компании часто увеличивают цены на свою продукцию, чтобы компенсировать рост затрат на оплату труда. Такая ситуация способна спровоцировать порочный круг инфляции, который будет сложно разорвать.

Примерно 39% респондентов отметили, что учитывали инфляцию при принятии решения об увеличении зарплатного фонда на следующий год.

"Влияние зарплат на инфляцию и инфляции на зарплаты сейчас сильнее, чем в последние десятилетия", - сказал старший экономист Conference Board Гэд Леванон.

В проведенном в ноябре опросе приняли участие 229 американских компаний из различных секторов экономики. Более половины их них имеют штат сотрудников, превышающий 10 тыс. человек. Опрос проводится ежегодно с 1998 года.

Данные Минтруда США ранее показали, что почасовая оплата труда занятых в частном секторе американцев в ноябре выросла на 4,8% в годовом исчислении. Показатель растет более чем на 4% на протяжении последних пяти месяцев. Для сравнения: в допандемийном феврале 2020 года средний рост зарплат составил 3,3%.

Тем временем индекс потребительских цен в США в октябре подскочил на 6,2% год к году, максимально за три десятилетия. Опрошенные WSJ экономисты ожидают ускорения инфляции до 6,7% в ноябре. Данные об инфляции за ноябрь будут опубликованы в пятницу.