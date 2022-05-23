Bank of America повысил минимальную зарплату до $22 в час

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Bank of America Corp. (BofA), один из ведущих банков Уолл-стрит, сообщил, что повысил размер минимальной оплаты труда до $22 в час.

Теперь минимальная годовая зарплата сотрудника банка, работающего на условиях полной занятости, составит $45 тысяч в год.

В октябре 2021 года минимальная зарплата в банке была увеличена до $21 в час, и к 2025 году руководство рассчитывает повысить показатель до $25 в час. В 2017 году самые низкооплачиваемые сотрудники BofA зарабатывали $15 в час.

С начала 2022 года капитализация сократилась почти на 24% с начала года, до $272,8 млрд, тогда как индекс S&P 500 за этот период потерял 18,1%.