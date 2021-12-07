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В Fitch спрогнозировали, что продажи машин в 2022 году не вернутся к уровню 2019 года

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Ситуация на глобальном авторынке может улучшиться в 2022 году на фоне дальнейшего восстановления спроса и постепенного смягчения проблем с цепями поставок, считают аналитики Fitch Ratings.

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Мировые продажи автомобилей вырастут в следующем году, но останутся примерно на 6% ниже показателя 2019 года, прогнозирует агентство.

В Китае, как ожидается, в 2021 году будет продано 21,8 млн легковых автомобилей, а в 2022 году - 23,3 млн. В США продажи в следующем году повысятся до 16,2 млн с ожидаемых 15,2 млн в 2021 году. В Европе по итогам 2022 года будет продано 12,8 млн машин, в 2021 - 11,6 млн, согласно прогнозу Fitch.

Ожидается, что доступность полупроводников для автомобильной отрасли будет умеренно расти в течение всего 2022 года, однако из-за пандемии риски в автосекторе сохраняются, отмечают эксперты рейтингового агентства. Они придерживаются "нейтрального" прогноза для сектора.

Североамериканские автопроизводители, имеющие рейтинги от Fitch, скорее всего, продолжат фокусироваться на увеличении прибыли и денежного потока при сохранении сильной ликвидности, говорится в сообщении агентства. Часть свободного денежного потока компании могут направить на выплаты акционерам и сделки по слияниям и поглощениям, однако ряд эмитентов также может принять решение использовать средства для сокращения долговой нагрузки.

Fitch также ожидает сохранения стабильного кредитного профиля европейских автопроизводителей благодаря низкому левереджу и хорошей ликвидности, левередж компаний в Азиатско-Тихоокеанском регионе может даже немного улучшиться.

Fitch Ratings

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