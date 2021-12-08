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С задержанного в Дании судна "Академик Иоффе" сняли арест

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Задержанное в Дании в ноябре российское научно-исследовательское (НИС) судно "Академик Иоффе" возвращается в Россию, по решению суда с него снят арест, сообщает телеграм-канал Министерства науки и высшего образования РФ.

Уточняется, что "после получения судовых документов в суде Йоринга НИС "Академик Иоффе" покинул территориальные воды Дании и направился в порт Калининграда".

5 ноября стало известно, что в Дании на рейде порта Скаген после возвращения из экспедиции задержано российское научное судно "Академик Иоффе", которое используется Институтом океанологии РАН. На борту задержанного судна находился 61 человек: 38 членов экипажа и 23 участника экспедиции, один из которых гражданин Франции.

Научная группа и экипаж исследовательского суда "Академик Иоффе" покинула Данию ранее, 24 ноября они прибыли в порт Калининграда.

Калининград Дания Академик Иоффе

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