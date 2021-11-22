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Ученые с задержанного в Дании "Академика Иоффе" возвращаются в Россию

Ученые с задержанного в Дании "Академика Иоффе" возвращаются в Россию
Научно-исследовательское судно "Академик Иоффе"
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Все участники научной экспедиции, находившиеся на задержанном в порту Дании судне "Академик Иоффе", направляются в Калининград на другом корабле, сообщает Минобрнауки.

"Все участники научной экспедиции перемещены с научно-исследовательского судна "Академик Иоффе" на борт "Академика Николая Страхова" и направляются в порт Калининграда", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в официальном телеграмм-канале в понедельник.

На прошлой неделе ведомство сообщало, что на борту "Академика Иоффе" находится 61 человек: 38 членов экипажа и 23 участника экспедиции, один из которых гражданин Франции.

5 ноября стало известно, что в Дании на рейде порта Скаген после возвращения из экспедиции задержано российское научное судно "Академик Иоффе", которое используется Институтом океанологии РАН. Судно было задержано по иску канадской компании One Ocean Expeditions Ltd.

Калининград Дания Академик Иоффе Институт океанологии РАН One Ocean Expeditions

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