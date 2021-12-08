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Вертолет с начальником штаба обороны Индии разбился на юге страны

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Вертолет, на котором летел начальник штаба обороны Индии генерал Бипин Рават, в среду утром потерпел крушение в штате Тамилнад на юге Индии, сообщило издание The Times of India.

Сообщается о гибели четырех человек, также были спасены трое пострадавших пассажиров. Однако информация о состоянии начштаба обороны пока не поступала.

Вертолет вылетел со станции ВВС в Сулуре и направлялся в штабной колледж вооруженных сил в городе Веллингтон на западе штата Тамилнад.

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