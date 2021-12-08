Начальник штаба обороны ВС Индии погиб в авиакатастрофе

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Начальник штаба обороны ВС Индии генерал Бипин Рават и его супруга Мадхулика погибли в результате крушения вертолета в штате Тамилнад на юге Индии, сообщили военно-воздушные силы страны.

"С глубоким сожалением сообщаем, что сейчас установили: генерал Бипин Рават, Мадхулика Рават и 11 других лиц, которые были на борту, погибли в результате несчастного случая", - говорится в сообщении ВВС Индии в твиттере.

Таким образом, из 14 человек, которые находились на борту вертолета, погибли 13.

До этого сообщалось об 11 погибших.

По данным ВВС, в живых остался капитан Варун Сингх, руководитель персонала в колледже по подготовке военнослужащих. В настоящий момент он находится в военном госпитале в Веллингтоне, штат Тамилнад.

Ранее в среду стало известно, что вертолет Ми-17, на котором летел генерал Бипин Рават, утром потерпел крушение в штате Тамилнад. Воздушное судно вылетело со станции ВВС в городе Сулур, оно направлялось в штабной колледж вооруженных сил в Велллингтоне.

Всего на борту вертолета находились 14 человек, включая жену начштаба обороны, и ряд офицеров. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что после крушения генерал был отправлен в больницу для лечения.