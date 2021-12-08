Правительство расторгнет с "Роскосмосом" договор о перспективных системах

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Правительство поручило расторгнуть соглашение о намерениях с "Роскосмосом" по развитию высокотехнологичной области "Перспективные космические системы". Такое распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

30 июля 2020 года в "Роскосмосе" сообщили, что "дорожная карта" развития высокотехнологичной области "Перспективные космические системы" была представлена правительству на утверждение.

Основой для "дорожной карты" стали перспективные проекты создания многоспутниковых орбитальных группировок на базе малых космических аппаратов, развития инфраструктуры серийного производства космической техники, в том числе входящие в программу "Сфера", и создание абонентских терминалов нового типа для решения задач передачи данных при взаимодействии с беспилотными и роботизированными системами.

Тогда отмечалось, что проект "дорожной карты" подготовлен во исполнение соглашения между госкорпорацией и правительством, подписанного 22 января 2020 года, и направлен на достижение Россией лидирующих позиций на глобальном рынке в соответствующей области.

Куратором высокотехнологичной области "Перспективные космические системы" был назначен вице-премьер Юрий Борисов, отмечали в "Роскосмосе".