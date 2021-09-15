Программу создания спутниковой группировки "Сфера" могут принять в этом году

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Программа создания глобальной спутниковой группировки "Сфера" должна быть принята до конца этого года, в ближайшие недели ее должны представить президенту РФ, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Я надеюсь, что программа в целом должна быть принята до конца этого года. <...> Мы готовимся к тому, чтобы представить эту программу правительству и президенту РФ в ближайшие недели", - сказал Рогозин журналистам.

По его словам, в 2022-2023 годах будут созданы первые летные образцы космических аппаратов, которые отправят на орбиту.

15 июня первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрий Урличич сообщил, что программа глобальной спутниковой группировки "Сфера" в июне будет внесена на рассмотрение в правительство.

7 июня на сессии Петербургского международного экономического форума Рогозин сообщил, что стоимость программы глобальной спутниковой системы "Сфера" составит 800 млрд рублей. 500 млрд рублей затрат на программу приходится на частные инвестиции, сказал глава "Роскосмоса".

В октябре 2020 года Рогозин сообщил, что Россия приступит к развертыванию спутниковой группировки в рамках программы глобальной связи "Сфера" в 2021 году.

Ранее Урличич говорил, что госкорпорация в рамках проекта глобальной связи "Сфера" займется созданием "интернета вещей" в космосе. Первые аппараты-демонстраторы данной технологии появятся в 2022 году.

Проект "Сфера"

В июле 2018 года президент РФ Владимир Путин анонсировал проект "Сфера", который предусматривает создание глобальной сети из 600 спутников для обеспечения территории РФ и других стран интернетом и телефонной связью. Ее конкурентами считаются аналогичные проекты компании OneWeb и SpaceX.

В рамках системы планируется объединить спутниковую навигационную систему ГЛОНАСС, системы дистанционного зондирования Земли, спутниковую систему связи "Экспресс-РВ" и "Гонец", а также ряд других систем связи и доступа в интернет.