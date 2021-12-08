Президент Украины позитивно оценил переговоры Байдена с Путиным

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценивает состоявшийся накануне разговор президентов США и РФ Джозефа Байдена и Владимира Путина, в ходе которого, в частности, обсуждалась ситуация в Украине.

"Я считаю, что это позитивно, что президент Соединенных Штатов разговаривал с президентом РФ... Я считаю, что победа Украины в том, что всегда Соединенные Штаты поддерживали Украину, наш суверенитет, нашу независимость. У нас была двухпартийная поддержка, но самое главное то, что мы сейчас видим, что есть личная реальная реакция и личная роль президента Байдена в урегулировании этого конфликта - урегулировании войны на востоке нашего государства", - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андрее Пленковичем в среду в Киеве.

Путин и Байден 7 декабря провели переговоры в формате видеоконференцсвязи. Главной темой разговора стала ситуация вокруг Украины.

Зеленский отметил, что развернутый комментарий по поводу разговора Байдена и Путина даст после того, как проведет разговор с Байденом, который запланирован на четверг, 9 декабря.

"Детали этого разговора я хотел бы все-таки прокоммуницировать с вами, и прокомментировать завтра, после моего разговора с президентом Соединенных Штатов Америки", - сказал Зеленский, обращаясь к журналистам.

Президент Украины уточнил, что разговор с американским лидером будет "в формате диалога" по телефону.