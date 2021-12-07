Преобладающее место в разговоре Путина и Байдена занял внутриукраинский кризис

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Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Внутриукраинский кризис и отсутствие прогресса в реализации минских договоренностей стали главной темой переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

"Преобладающее место в разговоре заняла проблематика, связанная с внутриукраинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении Минских договоренностей 2015 года, являющихся безальтернативной основой мирного урегулирования", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля по итогам переговоров.

Путин, как отмечается в сообщении, "на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж минских соглашений и договоренностей, достигнутых в "нормандском формате", высказал серьезную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса".

Российский президент также заявил о серьезной заинтересованности России в гарантиях, исключающих расширение НАТО на восток. При этом в ходе беседы Байден, "акцентировал якобы "угрожающий" характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки", отметили в пресс-службе Кремля.

"Владимир Путин в ответ подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на плечи России, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей. Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", - говорится в сообщении.

В сообщении подчеркивается, что "лидеры условились поручить своим представителям вступить в предметные консультации по этим чувствительным вопросам".

Путин в разговоре с Байденом также отметил важность полноценного выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Президент РФ отметил важность его (плана) полноценного выполнения в изначально согласованных рамках. Лидеры выразили надежду, что возобновившиеся в конце ноября в Вене переговоры по данному вопросу пройдут в конструктивном ключе и позволят выйти на приемлемые для всех участников решения", - указали в пресс-службе Кремля.

Лидеры также обсудили реализацию итогов состоявшегося в июне в Женеве российско-американского саммита.

"Отмечена важность последовательного выполнения достигнутых на высшем уровне договоренностей и сохранения "духа Женевы" при рассмотрении вопросов двусторонних отношений и других возникающих между Россией и США проблем", - отмечается в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе Кремля, "президенты в данном контексте вспомнили о союзничестве двух стран в годы Второй мировой войны, подчеркнули, что принесенные тогда жертвы не должны быть забыты, а само союзничество должно служить примером для выстраивания контактов и совместной работы в сегодняшних реалиях".

Путин предложил Байдену обнулить все накопившиеся ограничения на функционирование дипломатических миссий для нормализации других аспектов двусторонних отношений. В ходе беседы было констатировано, что двустороннее сотрудничество "по-прежнему находится в неудовлетворительном состоянии".

"Это проявляется, в частности, в трудностях, которые испытывают в своей работе "урезанные" диппредставительства обеих стран. Владимир Путин подчеркнул, что все это - следствие линии американских властей, которые еще пять лет назад начали практиковать масштабные ограничения, запреты и массовые высылки российских дипломатов, на что мы вынуждены зеркально реагировать", - говорится в сообщении.

Разговор президентов США и России прошел во вторник вечером в режиме видеосвязи и продолжался более двух часов. Пресс-служба Кремля отметила, что "в целом разговор носил откровенный и деловой характер" и лидеры США и России выразили мнение, что "будут продолжать диалог и необходимые контакты". В сообщении отдельно указывалось на готовность сторон продолжать взаимодействие по уголовно-процессуальному и оперативно-техническому направлениям борьбы с киберпреступностью.