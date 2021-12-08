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Польские истребители сопроводили российский разведывательный самолет над Балтикой

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Два истребителя ВВС Польши F-16 выполнили сопровождение российского разведывательного самолета Ил-20 над Балтийским морем, сообщило в среду Командование объединенных военно-воздушных сил НАТО.

В РоссииРоссийские истребители сопроводили военные самолеты Франции над Черным моремЧитать подробнее

По данным альянса, истребители F-16 вылетали 7 декабря с авиабазы в литовском городе Шяуляй, где они временно размещены для выполнения натовской миссии по патрулированию воздушного пространства в небе над странами Балтии.

"F-16 получили приказ "перехватить" неизвестный самолет. Он был визуально идентифицирован как российский Ил-20, который не указывал маршрут и не поддерживал связь с авиадиспетчерской службой во время полета в загруженном воздушном пространстве над Балтийским морем", - говорится в сообщении.

В альянсе подчеркнули, что в рамках миссии истребители НАТО отслеживают "самолеты, летящие вблизи воздушного пространства союзников, когда неопознанный самолет не поддерживает связь с авиадиспетчерской службой и/или не сообщает план полета, что может привести к нештатным ситуациям и нарушениям воздушного пространства".

Ранее вечером российские истребители сопроводили военные самолеты Франции над Черным морем. Самолеты Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа были подняты в воздух для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ. После разворота иностранных военных самолетов от границы России российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования.

Польша ВВС Польши F-16 НАТО Ил-20 Балтийское море

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