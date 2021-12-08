Российские истребители сопроводили военные самолеты Франции над Черным морем

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Россия поднимала истребители для сопровождения французских военных самолетов в районе Черного моря, сообщил Национальный центр управления обороной РФ.

"Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты истребители Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа", - говорится в сообщении.

"Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как два тактических истребителя "Мираж-2000" и "Рафаль", а также самолет-заправщик С-135 ВКС Франции и сопроводили их над акваторией Черного моря", - заявили российские военные.

Там заявили, что после разворота иностранных военных самолетов от границы России российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования.

"Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - сообщил Национальный центр управления обороной.

Военные заявили, что полеты российских истребителей выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранных государств.