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Баку сообщил о гибели азербайджанского военного на границе с Арменией

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Утром 9 декабря Азербайджан и Армения снова выдвинули взаимные обвинения в обстрелах на границе, в Баку сообщили, что погиб один азербайджанский военнослужащий.

Минобороны Азербайджана сообщило, что один военный погиб ночью 8 декабря из-за "очередной провокации, совершенной ВС Армении на азербайджано-армянской границе в направлении Кельбаджарского района". Азербайджанские подразделения в результате подавили противника, добавили в ведомстве.

Минобороны Армении сообщило, что поздним вечером 8 декабря позиции армянской армии были обстреляны с территории Азербайджана из оружия различного калибра.

"В результате ответных действий огонь противника был подавлен. С армянской стороны пострадавших нет", - заявила пресс-служба военного ведомства Армении.

Армения Азербайджан Минобороны Кельбаджарский район

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