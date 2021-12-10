Минобороны Армении сообщило о восьми раненых в приграничной перестрелке

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Минобороны Армении сообщило, что днем 10 декабря армянские военные у границы были атакованы подразделениями ВС Азербайджана, произошла перестрелка и был убит один армянский военнослужащий и еще восемь были ранены.

Состояние шестерых раненых в министерстве оценили как тяжелое.

"По состоянию на 14:30 перестрелка прекратилась, обстановка находится под контролем ВС Армении", - заявили в Минобороны.

Ранее о новых обстрелах на границе сообщили и в Ереване, и в Баку.

"10 декабря в 12:00 подразделения ВС Азербайджана совершили атаку на боевые позиции Армении в восточном направлении армяно-азербайджанской границы", - заявила пресс-служба Минобороны Армении.

"10 декабря около 12:00 армянские воинские подразделения с боевых позиций, расположенных в направлении Басаркечарского района, обстреляли позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.