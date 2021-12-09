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МИД Приднестровья призвал власти Молдавии отказаться от давления перед выборами

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - МИД непризнанной Приднестровской республики (ПМР) призвал власти Молдавии отказаться от давления на регион.

Об этом говорится в комментарии внешнеполитического ведомства ПМР по поводу заявления Бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии, которое назвало нелегитимными "так называемые президентские выборы" в регионе 12 декабря. Администрация Приднестровья считает, что "Молдавия не вправе говорить о демократических стандартах в Приднестровье".

По мнению Тирасполя, если руководство Молдавии "действительно желает урегулировать развязанный самим же Кишиневом конфликт с Приднестровьем, то нужно оказаться от блокадно-ограничительных методов, перестать разрушать переговорные механизмы, поскорее утвердить уполномоченного политического представителя и срочно приступить к всеобъемлющему выполнению всех ранее взятых на себя обязательств перед Приднестровьем".

Накануне Бюро по реинтеграции призвало международное сообщество не признавать выборы президента Приднестровья.

"Намеченные на 12 декабря в Приднестровском регионе Молдавии так называемые президентские выборы - вне конституционных рамок Молдавии и противоречат законодательству. Такие "выборы" не могут быть признаны и считаются недействительными с юридической точки зрения", - говорится в документе.

Предстоящие выборы в регионе проходят практически на безальтернативной основе. Нынешнему лидеру Вадиму Красносельскому будет противостоять житель села Гыртоп Григориопольского района Сергей Пынзарь. Главный оппозиционер, лидер местной компартии Олег Хоржан уже два года сидит в тюрьме за организацию несанкционированной акции протеста. Еще двое кандидатов сняты местным ЦИКом под предлогом недостаточного числа подписей сторонников, один снялся добровольно.

Молдавия Приднестровье

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