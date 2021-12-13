МИД Приднестровья осудил отказ во въезде в Молдавию наблюдателям из РФ

Они направлялись в ПМР для наблюдения за выборами президента республики

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - МИД непризнанной Приднестровской республики осудил действия силовых структур Молдавии, которые 9-10 декабря запретили въезд в аэропорту Кишинева многим представителям РФ.

Они направлялись в Приднестровье с разными целями, включая участие "в мониторинге избирательного процесса на выборах президента", пояснили в ведомстве.

По данным МИД Приднестровья, были депортированы представители Общественной палаты России: Владимир Журавлев, известный российский политический деятель, историк и политолог Наталия Нарочницкая, директор московского бюро по правам человека, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод и другие.

МИД Приднестровья отметил, что власти Молдавии "позволили себе грубо нарушить права и свободы российских граждан, следующих транзитом в Приднестровье".

Авторы заявления призвали международных участников формата "5+2" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС - ИФ) "дать оценку антигуманным деструктивным попыткам властей Молдавии помешать электоральным процессам в Приднестровье". Они также потребовали от Кишинева прекратить провокации в отношении граждан РФ и ПМР.

За несколько дней до выборов президента Приднестровья МИД Молдавии призвал всех внешних партнеров "воздержаться от делегирования наблюдателей и участия в так называемых выборах". "Любое участие в таких процессах рассматривается как вызов суверенитету и территориальной целостности Республики Молдова", - заявили в ведомстве. А Бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии призвало международное сообщество не признавать эти выборы.

Выборы президента Приднестровья прошли в воскресенье 12 декабря. Основному кандидату - нынешнему лидеру ПМР Вадиму Красносельскому - противостоял житель села Гыртоп Григориопольского района Сергей Пынзарь. Как сообщили местные СМИ со ссылкой на данные ЦИК, Красносельский получил почти 80% голосов избирателей.