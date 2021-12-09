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Макрон анонсировал контакты с Путиным и Зеленским на следующей неделе

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил, что на следующей неделе планирует контакты с российским президентом Владимиром Путиным и главой украинского государства Владимиром Зеленским для обсуждения ситуации вокруг Украины.

"Наше желание - это взаимодействовать в контакте с Зеленским, которого я увижу в среду, и в контакте с Путиным, с которым я поговорю на следующей неделе, чтобы оживить этот формат ("нормандский" - ИФ) и политический процесс в целом", - сказал Макрон на пресс-конференции.

"Наша цель, европейцев, и США, наших партнеров, - это быть на стороне Украины, чтобы обеспечивать ее защиту, но также обеспечивать мирную ситуацию в регионе", - отметил он.

Эммануэль Макрон Франция Владимир Зеленский Украина Владимир Путин

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