МИД предложил Парижу и Берлину вернуться к переговорам по ситуации в Донбассе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Москва призывает Париж и Берлин продолжить совместные усилия, направленные на восстановление мирной жизни на востоке Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В пятницу российское внешнеполитическое ведомство распространило ее комментарий о ситуации в "нормандском формате".

Захарова напомнила, что на брифинге 25 ноября затронула заявления МИД Германии и Франции, сделанные их представителями в связи с публикацией переписки министров иностранных дел трех стран по тематике "нормандского формата".

"В них Берлин и Париж голословно обвинили Россию в отказе от участия в министерской встрече "нормандского формата" и призвали ее вернуться за стол переговоров, чтобы продолжить обсуждение "в рамках утверждённых форматов и в соответствии с согласованными принципами", - отметила официальный представитель МИД.

Она вновь подчеркнула, что "мы о таком отказе не заявляли". Захарова предложила вернуться к основополагающим принципам урегулирования в Донбассе.

"Главным переговорным форматом по урегулированию внутриукраинского конфликта является Контактная группа, в которой участвуют стороны конфликта - Киев, Донецк и Луганск, а посредниками выступают Россия и ОБСЕ. Другим механизмом является "нормандский формат", цель которого заключается в содействии мирному процессу и контроле над выполнением Минских соглашений сторонами конфликта", - говорится в комментарии.

"Что касается "согласованных принципов", то они вытекают из резолюции 2202 Совета Безопасности ООН, утвердившей "Комплекс мер" и Декларацию лидеров "нормандских" стран. Главные из них - безальтернативность исключительно мирного урегулирования, прямой диалог между Киевом, Донецком и Луганском как сторонами конфликта и строгая последовательность шагов, согласно которой восстановление контроля властей Украины над границей с Россией занимает последнее место после предоставления Донбассу особого статуса, осуществления амнистии, снятия экономической блокады и проведения местных выборов", - отметила Захарова.

"В этих форматах и на этих принципах уже семь лет ведутся переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе. Российская сторона как сопосредник мирного процесса призывает германских и французских партнеров продолжить совместные усилия, направленные на восстановление мирной жизни на востоке Украины", - заявила официальный представитель МИД РФ.