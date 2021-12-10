Байден и Зеленский обсудили возможные форматы урегулирования в Донбассе

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, во время которого стороны обсудили возможные форматы урегулирования конфликта в Донбассе.

"Президент США ознакомил меня с содержанием его переговоров с Владимиром Путиным. Также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта на Донбассе. Затронули ход внутренних реформ в Украине", - написал Зеленский в твиттере.

Переговоры длились полтора часа, уточнил президент Украины.

В Белом доме ранее также заявили, что Байден информирует Зеленского об итогах переговоров с Путиным. Представитель Белого дома Джен Псаки добавила, что президент США намеревался сообщить Зеленскому, что поддерживает территориальную целостность Украины и обеспокоен присутствием российских войск возле границ Украины.

Псаки также подчеркнула, что администрация США не давала Украине совет пойти на территориальные уступки, чтобы избежать конфликта с Россией.

"Это совершенно не так", - сказала она на брифинге, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения некоторых СМИ, согласно которым Вашингтон призывал Киев пойти на такие уступки.

Пресс-служба украинского президента сообщила, что ключевым вопросом на переговорах Байдена и Зеленского стала проблема безопасности вокруг Украины и перспективы активизации мирного урегулирования. Там отметили, что стороны скоординировали позиции по дальнейшим шагам к урегулированию в Донбассе. Зеленский в разговоре с Байденом подчеркнул, что у Украины есть четкие предложения по разблокированию мирного процесса и готовность обсуждать их в разных форматах.

Также главы государств обсудили проблемы безопасности, финансовой и политической поддержки Украины.

Отдельное внимание Зеленский уделил проблематике энергетической безопасности Украины. Он подчеркнул, что украинская сторона рассматривает проект "Северный поток 2" исключительно через призму энергетических и гарантий безопасности, а его продвижение "лишает Украину важного фактора сдерживания российской агрессии". Были рассмотрены конкретные шаги, которые могут быть предприняты для усиления энергетической устойчивости Украины, подчеркнули в пресс-службе.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя телефонные переговоры президентов США и Украины, сообщил, что Соединенные Штаты приняли для себя решение быть активным участником мирного процесса по урегулированию ситуации в Донбассе.

"Мы сегодня можем четко говорить о том, что США приняли для себя решение быть активным участником мирного процесса. Как это будет происходить - это будет зависеть от многих обстоятельств. Это может быт параллельный трек вместе с "нормандским форматом", потому что нужно безусловно уважать, что наши партнеры - Германия и Франция - за эти годы многое сделали", - передал Ермак слова Байдена в эфире украинского телеканала.

По словам Ермака, на следующей неделе в Брюсселе состоится встреча президентов Украины и Франции вместе с новым канцлером Германии.

"И мы будем активно работать над проведением саммита в "нормандском формате"", - добавил он.

Кроме того, по словам Ермака, в ходе переговоров президентов США и Украины Байден заявил, что Вашингтон предоставит Киеву "всю необходимую помощь" для защиты от России.

Ермак также сообщил, что президент США назвал решение о вступлении в НАТО волей украинского народа.

"Президент Байден очень четко сказал, что решение о вступлении Украины в НАТО - это только решение украинского народа. (...) И это зависит от Украины и от членов НАТО", - сказал Ермак.

Он также добавил, что Байден поприветствовал Зеленского с большим прогрессом в проведении реформ, в частности, судебной реформы.