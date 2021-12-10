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Байден рассказал лидерам стран Восточной Европы о переговорах с Путиным

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден, как и ожидалось, провел телефонный разговор с лидерами "бухарестской девятки", чтобы обсудить с ними свой недавний разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Белый дом.

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В сообщении канцелярии Байдена отмечается, что беседа продлилась 40 минут. Других подробностей пока не приводится.

"Бухарестской девяткой" называют группу стран-членов НАТО из Восточной Европы. В нее входят Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Словакия.

О том, что у Байдена запланирован разговор с лидерами этих стран, ранее на этой неделе сообщали в Белом доме.

Перед этим в четверг вечером американский лидер созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским, с которым он также обсуждал свои переговоры с Путиным.

В ходе полуторачасовых переговоров стороны обсудили возможные форматы урегулирования конфликта в Донбассе, реформы на Украине, а также проблемы безопасности, финансовой и политической поддержки Украины.

Президенты РФ и США 7 декабря провели переговоры по видеосвязи, центральной темой которых стал украинский вопрос. По сообщению Белого дома, в ходе переговоров Байден заявил Путину, что Соединенные Штаты и их европейские союзники глубоко озабочены стягиванием российских войск к украинской границе, и предупредил, что союзники ответят жесткими экономическими и прочими мерами на военную эскалацию, если таковая произойдет.

Кроме того, Байден анонсировал переговоры "на высоком уровне" между Россией и США с участием ряда стран НАТО, чтобы обсудить опасения Москвы по поводу деятельности альянса.

В свою очередь Кремль сообщал, что Путин в разговоре со своим американским коллегой заявил о серьезной заинтересованности России в твердых, юридически обязывающих гарантиях, исключающих расширение НАТО на восток.

США Россия Джо Байден Владимир Путин

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