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Россиянин приговорен в США к четырем годам заключения за киберпреступления

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Соединенных Штатах приговорил гражданина России Олега Кошкина, признанного виновным в киберпреступлениях, к четырем годам заключения, сообщается на сайте Минюста США.

"Россиянин был приговорен сегодня к 48 месяцам тюремного заключения за использование услуги "шифрования" для сокрытия вредоносного ПО (...) от антивирусного программного обеспечения, что позволило хакерам систематически заражать около сотен тысяч компьютеров жертв по всему миру вредоносным программным обеспечением, включая программы-вымогатели", - говорится в сообщении.

В июне жюри присяжных в суде штата Коннектикут признало Кошкина виновным в совершении киберпреступлений.

Отмечалось, что Кошкин, проживавший ранее в Эстонии, обеспечивал функционирование сервиса шифрования, благодаря которому хакерам удавалось скрывать вредоносное программное обеспечение от антивирусных программ. Это давало киберпреступникам возможность систематически заражать компьютеры пользователей в разных странах мира, в том числе и программами, которые требовали выплаты выкупа.

Согласно документам суда и свидетельствам, представленным в суде, Кошкин отвечал за функционирование сайтов, на которых было размещено вредоносное программное обеспечение, незаметное для программ почти всех крупных поставщиков антивирусов.

Кошкин был арестован в Калифорнии в сентябре 2019 года, с момента ареста он находится под стражей. Ранее сообщалось, что ему грозит до 15 лет тюрьмы.

США Олег Кошкин

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