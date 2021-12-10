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Число погибших в ДТП с трейлером в Мексике превысило 50

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - В результате ДТП в мексиканском штате Чьяпас погибли более 50 человек. По данным агентства Associated Press, число погибших достигло 53 человек, BBC News сообщает о 54 жертвах аварии.

Трейлер, в котором находились мигранты из стран Латинской Америки, перевернулся на крутом повороте. Ранее сообщалось, что в грузовике находились более ста мигрантов, однако Associated Press сообщает со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Гватемале Хордана Родаса, что на борту могло быть более двухсот человек.

По данным местных властей, большинство мигрантов родом из Гватемалы и Гондураса.

Мексика

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