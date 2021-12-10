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Почти 50 человек погибли в ДТП в Мексике

Почти 50 человек погибли в ДТП в Мексике
Последствия ДТП в штате Чьяпас в Мексике
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - В результате ДТП в Мексике погибли 49 человек, еще 58 пострадали, сообщили местные власти.

Авария произошла в мексиканском штате Чьяпас.

Как сообщил в эфире телеканала Milenio глава агентства гражданской защиты штата Луис Мануэль Гарсия, на крутом повороте перевернулся трейлер, перевозивший более 100 мигрантов из стран Латинской Америки. Среди погибших есть женщины и дети.

По словам чиновника, всем пострадавшим оказана медицинская помощь, нуждающиеся в госпитализации доставлены в больницы.

Латиноамериканский новостной портал Infobae пишет, что трейлер перевозил мигрантов из Центральной Америки, в основном граждан Гватемалы, которые направлялись в США. Как отмечает издание, по неподтвержденным данным, у транспортного средства отказали тормоза.

Мексика Чьяпас

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