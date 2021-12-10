В здании МИД Армении прошла акция протеста, есть задержанные

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Оппозиционная гражданская инициатива "Освободительное движение" провела акцию протеста в здании МИД республики, требуя власти прояснить свою политику по вопросу статуса Нагорного Карабаха.

Как передает корреспондент "Интерфакса", задержаны и доставлены в отделения полиции около 20-30 участников акции.

"Никол Пашинян (премьер Армении - ИФ) с трибуны парламента заявил, что с 2016 года не было ни практической, ни теоретической возможности независимости Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ). Тем самым он выдал истинные намерения правительства - это Арцах в составе Азербайджана", - заявил организатор акции, экс-глава Палаты адвокатов Армении Ара Зограбян.

По его словам, если не было такой возможности, "тогда почему в 2019 году Пашинян заявлял, что "Арцах - это Армения и точка".

"Ни Пашинян, ни президент Армении Армен Саркисян не в состоянии представлять интересы Армении. Мы пришли в МИД, чтобы получить ответы на наши вопросы", - отметил Зограбян.

Участникам акции не удалось пообщаться с кем-нибудь из ведомства, глава МИД Армении Арарат Мирзоян находится с визитом во Франции.