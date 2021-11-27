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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Слуцкий счел, что итоги трехсторонней встречи по Карабаху приблизят урегулирование конфликта

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий высоко оценил результаты трехсторонней встречи лидеров Азербайджана, Армении и России в Сочи.

"Трехстороннюю встречу президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна как и год назад можно снова назвать исторической", - написал Слуцкий в телеграмм-канале.

По его мнению, "в Сочи сделан важнейший шаг, который, как мы все очень надеемся, приблизит окончательное урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе". Слуцкий отметил, что до конца года между Арменией и Азербайджаном будут созданы механизмы демаркации и делимитации границы. "Безусловно, это потребует усиления безопасности в приграничных районах, а достигнутые договоренности еще предстоит выполнить. Однако положительный вектор уже задан", - считает глава комитета.

По его мнению, "подписанное заявление по итогам переговоров ещё раз демонстрирует роль России как одного из самых эффективных посредников в нагорно-карабахском урегулировании".

"И Армения, и Азербайджан - наши ключевые союзники и партнеры", - подчеркнул Слуцкий.

Ранее, в пятницу, Путин, Алиев и Пашинян приняли трехстороннее заявление по итогам встречи. По завершении совместной встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном Путин отметил, что она была "в высшей степени полезной и своевременной".

Леонид Слуцкий Азербайджан Армения Россия Нагорный Карабах

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