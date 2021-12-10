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Экс-замглавы МВД Грузии стал фигурантом дела о въезде в страну Саакашвили

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Грузии начала уголовное преследование бывшего замминистра внутренних дел страны Георгия Лордкипанидзе, его обвиняют в помощи экс-президенту Михаилу Саакашвили при незаконном пересечении государственной границы.

"Следствием установлено, что Георгий Лордкипанидзе знал о намерении незаконного пересечения государственной границы Грузии Михаилом Саакашвили и разработал конкретный план", - говорится в сообщении прокуратуры.

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Там отмечается, что апреле 2021 года Лордкипанидзе встретился с водителем трейлера Элгуджой Цомая и уговорил его на личном грузовом транспорте переправить Саакашвили из Украины в Грузию. В середине сентября Лордкипанидзе вновь связался с Цомая и потребовал направиться на своем транспорте на Украину, что тот и сделал 20 сентября, загрузил транспорт молочными продуктами и ждал дальнейших указаний.

"26 сентября находящегося в розыске Михаила Саакашвили доставили в украинский порт Черноморск и поместили на специально оборудованном месте в прицепе трейлера на грузовом корабле "Вильнюс" и незаконно доставили в порт Поти", - сообщает ведомство.

Прокуратура приводит запись телефонного разговора между Лордкипанидзе и Цомая о конкретных действиях, связанных с доставкой Саакашвили в Грузию.

Против Лордкипанидзе ранее было возбуждено уголовное дело по статье о превышении служебных полномочий при силовом разгоне митинга в Тбилиси 26 мая 2011 года. Дело находится на рассмотрении следствия.

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Между тем пограничная служба Украины завершила проверку информации о возможном незаконном пересечении украинской границы Саакашвили. "На время расследования должностные лица из руководящего состава пограничного подразделения, пограничного отряда и Южного регионального управления были отстранены от выполнения задач по должности. ... по результатам расследования ряд должностных лиц из вышеуказанных подразделений и органов госпогранслужбы привлечены к дисциплинарной ответственности", - сообщил представитель погранслужбы Андрей Демченко изданию "Украинская правда".

Он добавил, что материалы проверки переданы органу досудебного расследования, который открыл уголовное дело.

В погранслужбе не уточнили, установлен ли факт незаконного пересечения границы Саакашвили.

Грузия Михаил Саакашвили Георгий Лордкипанидзе

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