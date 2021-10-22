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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Саакашвили записал видео о своем похищении в контейнере с продуктами

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Телекомпания "Имеди" вечером в четверг показала видеозапись, сделанную бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили 28 сентября в контейнере с молочными продуктами на судне "Вильнюс", в котором он прибыл с Украины в порт Поти.

Саакашвили, записывая себя на телефон, заявляет, что его похитили при помощи спецслужб неизвестной страны. "Это похищение. Я не знаю, спецслужбы какой страны способствуют этому похищению. Я не знаю, куда меня везут, но видео осталось со мной, видимо, пропустили", - сказал Саакашвили.

В комментарии "Имеди" высказывается предположение, что Саакашвили не до конца доверял своему "проводнику", водителю трейлера Элгудже Цомая и записал видео о придуманном похищении, если попытка попасть в Грузию пойдет не по его сценарию. Между тем Цомая и еще трое граждан Грузии, помогавшие Саакашвили в незаконном переходе границы, задержаны.

"Имеди" показала и видеокадры, как неизвестный человек выходит из прицепа и садится в кабину трейлера.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября, а 1 октября его задержали в Тбилиси. Сейчас он находится в тюрьме в городе Рустави. Прокуратура вынесла постановление о предъявлении Саакашвили обвинения в незаконном пересечении границы.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание экс-президент считает незаконным, а обвинения - сфальсифицированными.

Михаил Саакашвили

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