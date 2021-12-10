Крупнейший банк Испании выплатит 68 млн евро за отзыв джоб-оффера

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Мадридский суд обязал банк Santander возместить банкиру Андреа Орчелу 67,8 млн евро. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Банк предложил Орчелу должность исполнительного директора в сентябре 2018 года. Однако в ходе переговоров стороны не сошлись относительно размера зарплаты и компенсаций банкиру. Santander отозвал свое предложение о работе.

Орчел подал на банк суд. Он аргументировал это тем, что письмо с предложением занять должность исполнительного директора считается официальным контрактом и банк должен возместить ему убытки в связи с его расторжением.

В Santander считают, что письмо было "неофициальным первоначальным предложением" и не имело никакой юридической силы.

Суд встал на сторону Орчела и обязал банк Santander выплатить ему денежную компенсацию в 67,8 млн евро. Это размер зарплаты банкира за два года, с учетом компенсаций и бонусов, а также морального и репутационного ущерба (который Орчел оценил в 10 млн евро).