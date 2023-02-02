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Крупнейший банк Испании спрогнозировал рост прибыльности в 2023 году

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Banco Santander SA, крупнейший банк Испании, в четвертом квартале 2022 года незначительно увеличил чистую прибыль и сообщил, что ожидает роста прибыльности в нынешнем году.

В октябре-декабре чистая прибыль Santander выросла на 0,4% и составила 2,29 млрд евро против с 2,28 млрд евро годом ранее.

Выручка Santander в четвертом квартале увеличилась на 15%, до 13,52 млрд евро с 11,78 млрд евро годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем ожидали, что банк зафиксирует чистую прибыль в размере 2,14 млрд евро, выручку - на уровне 13,38 млрд евро.

Показатель рентабельности материального капитала (RoTE) в 2022 году составил 13,37%. В 2023 году Santander ожидает, что RoTE превысит 15%.

Показатель достаточности базового капитала первого уровня (core Tier 1) в декабре сократился до 12,04% с 12,1% на конец сентября.

Акции банка прибавляют в цене 4,5% на торгах в четверг. За последние 12 месяцев его капитализация выросла на 2,9%.

Banco Santander Испания Santander
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