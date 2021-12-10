В Литве главам двух компаний грозит увольнение из-за транзита удобрений "Беларуськалия"

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - В Литве продолжает разгораться скандал, связанный с транзитом удобрений "Беларуськалия", в отношении которого с 8 декабря вступили в силу санкции США.

"Литовские железные дороги" (Lietuvos gelezinkeliai) и Клайпедский порт, участвующие в экспортных поставках удобрений, зная о санкциях, по данным СМИ, предпринимали действия для сохранения белорусского транзита. С учетом открывшихся фактов главы компаний могут лишиться своих постов, хотя сами они не видят причин для этого.

Критика Минтранса

Литовский министр транспорта Марюс Скуодис выразил сомнения, что главы Lietuvos gelezinkeliai и Клайпедского порта могут продолжать работу на своих должностях.

Скуодис написал в фейсбуке, что попросил правление ж/д компании дать оценку действиям руководителя предприятия Мантаса Бартушки. Кроме того, министр с трудом представляет себе, как может продолжать работу руководство Клайпедского порта.

"Теперь я уже сам не уверен, насколько "Литовские железные дороги", сначала утверждавшие, что они не могут прекратить перевозку удобрений, заранее прилагали усилия к тому, чтобы найти пути, как провести в жизнь санкции (как работать с белорусскими грузами в условиях санкционного режима - ИФ). Поэтому ответственно заявляю, что правление предприятия должно срочно дать оценку всем связанным действиям руководства железных дорог. Это я только что сказал и на встрече Бартушке", - написал министр.

"Также я с трудом представляю себе, что в этом контексте может продолжать работу руководство Клайпедского порта, через который отгружаются белорусские удобрения. Я дам оценку ситуации и в своей команде, в министерстве", - добавил он.

"Позиция правительства Литвы в случае Беларуси четкая и единая. Естественно, что находящиеся в управлении государства предприятия тоже должны придерживаться такой же ценностной позиции", - подчеркнул министр.

Он заявил это после того, как 9 декабря в СМИ появилась информация о том, что Lietuvos gelezinkeliai сознательно искала пути, как обойти санкции США и продолжать сотрудничество с "Беларуськалием".

Центр журналистских расследований Siena в пятницу объявил, что крупные банки отказались обслуживать платежи "Беларуськалия" после 8 декабря, и компания Lietuvos gelezinkeliai обратилась, как минимум, в несколько действующих в Литве финтех-компаний, однако получила отрицательные ответы.

На вопрос, обращался ли финансовый директор ж/д перевозчика к финтех-компаниям по поводу того, как обойти санкции, Бартушка ответил, что выяснялся вопрос не как обойти санкции, а смогут ли банки осуществлять операции после 8 декабря.

"Мы говорили о том, не как обойти, а выясняли ситуацию, смогут ли банки и в дальнейшем осуществлять операции после 8 декабря", - сказал руководитель ж/д компании в интервью LRT.

После вступления в силу 8 декабря санкций США для "Беларуськалия" их транзит через Литву не остановился. Поскольку "Беларуськалий" еще в ноябре провел авансовый платеж Lietuvos gelezinkeliai за услуги, этих средств может хватить для перевозок в декабре 2021 года, а также в январе и феврале 2022 года.

Ценный груз

Генеральный директор дирекции Клайпедского порта Альгис Латакас, комментируя высказывания Скуодиса, отметил, что предприятие не допустило никаких нарушений.

"Министр транспорта является прямым руководителем генерального директора дирекции порта, так что к его мнению прислушиваются и оно уважается. Ситуация анализируется. На наш взгляд, предприятие никаких нарушений не допустило", - сказал Латакас.

В преддверии 8 декабря Латакас говорил, что грузы будут перевозиться еще какое-то время.

"Может быть, что это не будет 8 декабря. Некоторые сделки могут быть уже совершены, некоторые авансовые платежи могут быть сделаны, и буфер этого времени может быть дольше", - сказал Латакас BNS в конце ноября.

Он тогда выразил убеждение, что удобрений "Беларуськалия" в порту со следующего года не останется. Из-за этого Клайпедский порт потеряет около трети годового объема перевалки и около 20 млн евро годовых доходов.

Глава ж/д компании Бартушка 9 декабря заявил, что не рассматривает возможность своей отставки.

Член правления Lietuvos gelezinkeliai Ромас Швядас сказал BNS, что комментарии правления по сложившейся ситуации должен предоставить его председатель Кястутис Шлюжас. Связаться с ним BNS пока не удалось.

Бартушка говорит, что в случае потери прузов "Беларуськалия", перевозчику понадобятся субсидии в размере 49 млн евро в год. При этом, в случае обращения белорусской стороны в суды из-за расторжения контракта, Lietuvos gelezinkeliai грозит банкротство.

"Согласно обновленным подсчетам, в настоящее время, если с 1 января мы перестанем возить удобрения "Беларуськалия", нам могут понадобиться субсидии в размере примерно 49 млн евро, потому что мы уже выполняем массу действий: оптимизируем процессы, работников, останавливаем определенные инвестиции. Факт, что влияние очень велико", - сказал Бартушка на онлайн-заседании парламентского Комитета по бюджету и финансам.

Имиджевые потери

Глава Минтранса, а также министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис накануне заявили, что принимают на себя ответственность за оставшуюся без контроля ситуацию с транзитом белорусских удобрений и готовы подать в отставку. Премьер Ингрида Шимоните обещает в начале следующей недели объявить решение по министрам.

Между тем, президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу сказал, что после таких заявлений министров нельзя ждать, пока эти решения получат оценку премьера. По словам президента, это ответственность самих министров.

"Если говорят, что министры готовы подать в отставку, в западной практике они это и делают. Они подают заявление об уходе и тогда другие ведомства принимают соответствующие решения. Нельзя ждать, пока решениям кто-то даст оценку. Это, прежде всего, ответственность самого политика", - сказал президент журналистам.

Репутации государства, по его мнению, нанесен большой урон, когда транзит белорусских удобрений через Литву не прекратился, несмотря на вступившие в силу 8 декабря американские санкции для "Беларуськалия".

"Декларируя, что мы придерживаемся ценностной внешней политики, мы не можем вызывать ни малейших сомнений у партнеров, что мы ее на самом деле придерживаемся. Декларации и наши конкретные действия должны соответствовать", - сказал Науседа.

"То, что было до этой поры сделано, на мой взгляд, не вполне соответствует принципу политической ответственности", - добавил он.

С учетом того, что о санкциях США для "Беларуськалия" было объявлено еще в августе, у Литвы было достаточно времени подготовиться, взвесить все обстоятельства, минимизировать убытки и посовещаться с союзниками. "Но все это делается только сейчас. Вопрос, почему. Почему было упущено столько времени и не предприняты эти действия, которые сейчас приходится делать впопыхах?" - сказал президент.

Он подчеркнул, что Литва не может создавать своими действиями никакой двусмысленности и должна поступать последовательно.

Науседа также добавил, что на следующей неделе планирует встретиться с Шимоните.

Справка

США 9 августа объявили о введении санкций в отношении "Беларуськалия", которые вступили в действие 8 декабря. Ожидалось, что в связи с этим прекратится поставка белорусских калийных удобрений через балтийские порты, в том числе через основной перевалочный для "Беларуськалия" порт - Клайпеду.

Кроме того, 2 декабря Минфин США внес в санкционный список трейдера белорусского производителя - "Белорусскую калийную компанию" (БКК) и ее дочернее предприятие ООО "Агророзквит". Лицензия OFAC на осуществление сделок с этими компаниями, в которых "Беларуськалий" имеет имущественный интерес, действует до 1 апреля 2022 года.

Помимо этого, 2 декабря санкции в отношении "Беларуськалия" ввела Великобритания.

В конце июня Евросоюз ввел секторальные санкции в отношении Белоруссии, которые предусматривают, в том числе, запрет на торговлю и транзит отдельных видов калийных удобрений. При этом европейские санкции не распространяются на основные виды калийных удобрений и контракты, заключенные до 25 июня 2021 года.

"Беларуськалий" является единственным производителем хлоркалия в Белоруссии, а также одним из крупнейших поставщиков калийных удобрений на мировой рынок. Предприятие экспортирует продукцию через БКК в 107 стран, при этом его доля в мировом экспорте калийных удобрений превышает 20%.