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Транзит удобрений "Беларуськалия" через Литву прекратится с декабря

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Продукция белорусского производителя калийных удобрений "Беларуськалий" не будет перевозиться через Литву с декабря. Влияние на это оказали санкции США в отношении Белоруссии, заявил министр транспорта Марюс Скуодис.

Министр отметил, что приблизительно треть грузов, которые следуют по литовским железным дорогам и через Клайпедский порт, это именно удобрения, которые попали под санкции.

"С одной стороны можно сказать, что санкции применяются к субъектам США, но из практики знаем, что банки не примут расчетов за оказанные услуги в Литве в евро, не только в долларах. Предприятия, если есть субъект под санкциями, отказываются с ним иметь какие-либо бизнес-отношения, чтобы избежать риска, и могу с уверенностью утверждать, что с декабря, когда санкции вступят в силу, удобрения перестанут идти через Литву", - отметил министр в интервью радиостанции Ziniu radijas.

Он также добавил, что грузопотоки снизятся с декабря, так как предприятия хотят избежать любых рисков и неудобств в будущем.

Скуодис полагает, что около 10% удобрений, перевозимых через Литву, попадает в ЕС, а остальная часть идет в Китай, Индию, Бразилию и другие страны. С введением санкций, по мнению министра, стоимость калийных удобрений вырастет до 80 евро за тонну.

Как сообщалось, Вашингтон в понедельник, 9 августа, ввел санкции в отношении ряда физических и юридических лиц, имеющих отношение к подавлению в Белоруссии мирных протестов, а также получающих выгоду от белорусских властей. Под санкции попали 27 физических и 17 юридических лиц, включая "Беларуськалий".

Литва США Белоруссия Беларуськалий

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