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США выделят $20 млн на усиление восточной и северной границ Украины

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Государственная пограничная служба Украины и посольство США подписали в пятницу План совместных действий по усилению северного и восточного участков украинской границы, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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"Начало реализации проекта стартует с января 2022 года, а общая сумма помощи рассматривается в размере $20 млн", - отметила начальница отдела по международным вопросам в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и правоохранительных вопросам посольства США в Украине Сара Лангенкомп.

Проект, в частности, предусматривает возможность предоставления Госпогранслужбе Украины беспилотных авиационных систем, спецтранспорта, средств видеомониторинга, связи, экипировки и тому подобного.

"Речь идет об обеспечении прежде всего неотложных и первоочередных потребностей линейных подразделений государственной границы, о защите нашего персонала, об обеспечении личной безопасности, о комфортности пребывания в полевых условиях, о качественном выполнении задач на государственной границе. Мы имеем сегодня очень непростую ситуацию на востоке Украины, на северных границах, и этот технический проект сотрудничества как раз и направлен на усиление безопасности на границе", - сказал первый замглавы Госпогранслужбы Владимир Никифоренко.

США Украина

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