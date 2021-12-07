США запланировали выделить $300 млн из оборонного бюджета на помощь Украине

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Активно обсуждаемый в последние дни в конгрессе проект оборонного бюджета США на 2022 финансовый год предусматривает выделение $300 млн на оказание поддержки Украине, сообщают во вторник западные СМИ.

Эту сумму, в частности, предполагается расходовать и на поддержку украинских вооруженных сил.

Кроме того, $150 млн предлагается выделить на инициативу по обеспечению безопасности Балтийского региона.

Общий размер оборонного бюджета, как предполагается, составит $770 млрд.

В сенате США продолжается активное обсуждение проекта. Сенаторы-республиканцы недовольны тем, что ряд предложенных ими поправок не выносится на голосование. Без поддержки хотя бы части республиканцев демократы, у которых в сенате большинство мест, не могут завершить процедуру утверждения оборонного бюджета.

Проект оборонного бюджета США на 2022 финансовый год в его нынешнем виде не содержит предложения о санкциях против газопровода "Северный поток 2", на котором настаивают сенаторы-республиканцы.

Поправку, предусматривающую санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG, предложили сенаторы-республиканцы Джим Риш и Тед Круз. Оба считают нужным вынудить Белый дом ввести санкции против компании Nord Stream - 2 AG. Кроме того, их предложение предусматривало санкции против компаний, участвующих в тестировании и процессе сертификации газопровода.

Демократы в конгрессе изначально выступали за более жесткие санкции против "Северного потока 2", однако после прихода к власти в США Джо Байдена - изменили позицию.

Республиканцы в сенате считают, что нынешняя администрация США вводит недостаточно сильные ограничительные меры против "Северного потока 2". В годы президентства Дональда Трампа демократы в сенате тоже выступали за жесткие санкции, однако теперь под влиянием Белого дома изменили свою позицию.