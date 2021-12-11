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Несколько человек погибли в результате взрывов в лагере беженцев в Ливане

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - В результате взрывов в лагере палестинских беженцев в ливанском Тире погибли несколько человек, также сообщается о раненых. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на ливанское Национальное новостное агентство.

Точное число жертв не приводится, однако чиновник из службы безопасности на условиях анонимности рассказал о том, что взрывы могли унести жизни до 12 человек.

По первоначальным данным, после возгорания прицепа с дизельным топливом пожар перекинулся на мечеть, в которой, по словам местных жителей, хранилось оружие палестинской группировки ХАМАС. Это стало причиной взрывов.

В Ливане проживают десятки тысяч беженцев из Палестины, в том числе в 12 специальных лагерях.

ХАМАС Ливан

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