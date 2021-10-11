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На нефтяном комплексе в Ливане разгорелся крупный пожар

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Сильный пожар вспыхнул в понедельник на нефтяном комплексе в районе Захрани на юге Ливана, сообщает ливанское агентство NNA.

По данным NNA, установить причину возгорания одного из резервуаров нефтехранилища пока не удалось.

Из-за пожара на шоссе Захрани перекрыли движение в обе стороны. На место пожара прибыли пожарные машины.

Густой смог распространился от комплекса Захрани на 50 км к югу от Бейрута.

В свою очередь агентство Associated Press (AP) отмечает, что в начале пожара работников комплекса поблизости не было.

По данным AP, недалеко от места пожара расположена главная электростанция Ливана, которая два дня назад перестала работать из-за нехватки топлива. В результат Ливан столкнулся с серьезным энергетическим кризисом. Теперь жители страны остаются без электричества до 22 часов в сутки.

Местные СМИ ранее не исключали, что отключение электроэнергии по всей стране продлится несколько дней.

Ливан

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