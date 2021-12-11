Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Ответственность за взрывы в Кабуле взяла на себя ИГИЛ

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в России) взяла на себя ответственность за вчерашние взрывы в Кабуле, сообщают местные СМИ.

В результате двух взрывов в западной части Кабула в пятницу погибли двое и ранены четверо, сообщило информационное агентство Aamaj News, со ссылкой на пресс-центр МВД движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация).

"Двое мирных жителей были убиты и трое других получили ранения в результате первого взрыва сегодня днем в районе Даште Барчи, в шестом полицейском округе Кабула", - сообщило агентство со ссылкой на начальника пресс-центра МВД талибов Саида Хости.

По словам Хости, в результате второго взрыва пострадала женщина.

Второй взрыв прогремел в районе Поле Суркх, также находящийся в западной части афганской столицы, заселенной преимущественно хазарийцами - шиитами.

Афганистан ИГИЛ Талибан

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 11 декабря

Один человек стал жертвой торнадо в американском штате Арканзас

США отложили поставку военной помощи Украине на сумму $200 млн

США отложили поставку военной помощи Украине на сумму $200 млн

Несколько человек погибли в результате взрывов в лагере беженцев в Ливане

США призвали ФРГ к нанесению ущерба экономике России при "непредвиденных обстоятельствах"

Эстония не будет запускать на Новый год дополнительные маршруты для туристов из России

Эстония не будет запускать на Новый год дополнительные маршруты для туристов из России

Байден и Шольц обсудили концентрацию войск России вблизи Украины

Ракета New Shepard в субботу стартует в суборбитальный полет с шестью туристами

В НАТО указали, что готовы к диалогу с РФ при сохранении возможности расширения альянса

Зеленский допустил проведение референдума о Донбассе

Зеленский допустил проведение референдума о Донбассе
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });